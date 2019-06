Katja Heitbaum führt die Frauen an

„Das nenne ich Frauenpower . . .“, kommentierte die Turniersprecherin den Ausgangs des M**-Springens mit Stechen am Sonntagnachmittag. Die ersten vier Plätze waren fest in Frauenhand, darunter gleich zwei Mal Katja Heitbaum vom RV von Nagel Herbern. Mit Akira holte sich die 35-Jährige als Schnellste überhaupt die Siegerschleife der ersten Abteilung, mit Curly Sue platzierte sie sich als Zweite in Abteilung zwei, hinter Jacqueline Hempe und Catanaro vom RV Nienberge. Einziger fehlerfreier Reiter männlichen Geschlechts war Eike Thamm vom RV Lüdinghausen – Platz drei mit Cröte in der ersten Abteilung. Direkt dahinter Vereinskollege Marius Brinkmann, der sich mit Romero zwei Abwürfe im Stechen geleistet hatte.

Für Heitbaum war es der zweite Sieg mit Akira beim M**-Springen in Ascheberg nach 2016. Zittern musste sie nach ihrem Ritt mit Akira, nur kurz um die beste Zeit, als Hempe den 37,75 Sekunden der Herbernerin noch verdächtig nahe kam – 37,98 Sekunden, Heitbaum konnte durchatmen. „Jacqueline ist immer schnell“, meinte sie später.

Reitturnier beim RV St. Hubertus Ascheberg

Die dritte Wertungsrunde des WN-Pokals gewann der RV Seppenrade vor dem RV von Nagel Herbern und dem RV Lüdinghausen. Die Einzelwertung gewann Lokalmatador Johann Freisfeld vor Annika Gebbe vom RV Seppenrade und der Sendenerin Pia Heeren. Ein ausführlicher Bericht über diese Wertungsrunde folgt.

Lokalmatador Ludger Knapmöller platzierte sich mit Fürst Wallenstein als Vierter in einer Abteilung der M*-Dressur, gefolgt von Vereinskollegin Carla Lütkemeier mit Berry van de Welfarehof. Im Springparcours holte sich der Seppenrader Florian Karns mit London‘s La vie die Siegerschleife einer M*-Punktespringprüfung mit Joker – auf den Plätzen zwei und drei folgten Heitbaum mit Curly Sue und Marius Brinkmann mit Leandra. Mit Cilly Pepper platzierte sich der Lüdinghauser als Siebter, Johanna Schulze Thier schaffte es mit Corminto als 13. noch in die Platzierung. Ihre Vereinskollegin Barbara Lohmann und Cencari-B wurden Vierte in der Parallelabteilung.

Jana Marie Thamm vom RV Lüdinghausen siegte mit Quantico in der L*-Dressur mit Kandare (Wertnote 8,0), Sina Brügger vom heimischen RV St. Hubertus in der Pony-Dressur der Klasse A*. Eine weitere Siegerschleife sicherten sich die Gastgeber im Mannschafts-Reiterwettbewerb.