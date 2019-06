Das passte gut bei der 16. Auflage um den „Bad & Fliesenwelt-Cup“, den der HSV Hüwel anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Fußballabteilung austrug, dass sich die Gastgeber nach drei Jahren wieder den großen Wanderpokal als Sieger sicherten. Elf Freizeitteams waren am Samstag in zwei Gruppen an den Start gegangen.

In der Gruppe A setzten sich die T-Flex Soccer als Gruppensieger vor den Weißen Ballerinen, dem HSV Hüwel, der SpVgg Wadenkrampf und den Exil Soccern durch. Der FC Knallgas gewann die Gruppe B, vor den Seppenrader Promilleböcken, dem FC Peters, den Freizeit Kickern, der Straßenbande und dem Team Gleis 19.

In den Viertelfinal-Paarungen setzten sich dann die vier Mannschaften aus der Gruppe A durch. Die T-Flex Soccer besiegten die Freizeit Kicker durch einen 7:6-Erfolg im Neunmeterschießen. Die SpVgg Wadenkrampf gewann 2:0 gegen den FC Knallgas, die Weißen Ballerinen 1:0 gegen den FC Peters und der HSV mit 3:1 nach Neunmeterschießen gegen die Seppenrader Promilleböcke.

Im Halbfinale behielt der HSV mit 1:0 gegen die T-Flex Soccer die Oberhand, während die SpVgg Wadenkrampf erst durch ein 4:3 im Neunmeterschießen das Finale erreichte. Im kleinen Finale setzten sich dann die T-Flex Soccer mit 3:1 Toren gegen die Weißen Ballerinen durch.

Das Endspiel wurde zu einem Nervenkrimi. Die Hüwelaner gingen zwei Mal in Führung, kassierten aber immer prompt den Ausgleich. So musste ein Neunmeterschießen entscheiden, wobei HSV-Keeper Matthias Pauly drei Schüsse halten konnte und damit seinem Team den Turniersieg bescherte.

Groß war die Freude beim gastgebenden Team, als Bernd Diekmann vom Sponsorunternehmen den großen Pokal an die HSV-Spieler überreichte. Als fairste Mannschaft in einem fairen Turnier, bei dem die Schiedsrichter Rudi Notthoff und Herbert Heitkötter keine Probleme hatten, wurde der FC Peters mit dem Fairness-Pokal ausgezeichnet.