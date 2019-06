Jil-Marielle Becks (RV Lüdinghausen) hätte durchaus Grund, mit den Juryentscheidungen bei den „Riesenbeck International“ zu hadern. Nach der U 25-Grand-Prix-Kür sah einer von drei Punktrichtern das Dressur-Ass aus Ottmarsbocholt und Damon’s Delorange vorn, zwei waren es in der Intermediaire-II-Prüfung. Trotzdem musste das hiesige Paar Bianca Nowag (Ostbevern) und Sir Hohenstein in beiden Wettbewerben sowie im Grand Prix den Vortritt lassen.

Für EM gewappnet

Trotzdem mochte Becks den Grund für das Ende ihrer imposanten Erfolgsserie mit Siegen in Mannheim und Wiesbaden nicht bei anderen suchen. Delorange habe in Riesenbeck schlicht „das Gleichmaß gefehlt. Es gab tolle Momente, aber eben auch eine Vielzahl an kleinen Fehlern.“ Dafür seien die drei zweiten Plätze sogar ganz ordentlich. Wobei die Reiterin ihre zwölfjährige Stute ausdrücklich in Schutz nimmt: „Sie ist ein sensibles Pferd, das stark auf äußere Umstände reagiert. In Riesenbeck war es die Halle, in der sie sich nicht wohl gefühlt hat.“ Dennoch zieht Beck ein positives Fazit: „Im Training und auf dem Abreiteplatz ist Delorange richtig gut gegangen.“

Insofern sind Pferd und Reiterin für die U 25-EM Ende August in San Giovanni/Italien gewappnet. 2018, im niederländischen Exloo, hatte die 21-Jährige auf Damon’s Satelite NRW zwei Mal Gold und ein Mal Silber geholt. An gleicher Stelle nehmen Becks und ihr zweites Top-Pferd am Wochenende zum ersten Mal an einem Seniorenturnier teil.