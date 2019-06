Dass Christian Hülshorst immer möglichst schnell das Ziel erreichen will, liegt in der Natur der Sache. Der Mann ist Motorsportler mit Leib und Seele. Man glaubt dem Lüdinghauser also aufs Wort, wenn er die Rückreise aus dem englischen Leamington Spa, wo für „Hülse“ das Halbfinale der Grasbahn-EM anstand, als „größtes Ärgernis des Wochenendes“ bezeichnet. Erst bekamen sein Team und er keinen Platz im Tunnelzug, dann musste er aufgrund eines Schadens die Fähre wechseln – und erreichte die Heimat erst mit vielstündiger Verspätung.

Finalteilnahme fix

Besser, wenn auch nicht optimal lief es für den 42-Jährigen auf seinem Lieblingsuntergrund. Als Neunter – und einziger Deutscher – qualifizierte sich der Fahrer des AMSC Lüdinghausen auf direktem Wege für das Europameisterschaftsfinale Mitte August im hessischen Bad Hersfeld. „Das eine Ziel“ habe er somit erreicht. Und das andere? „Na ja, ich wäre in England trotz der enorm starken Konkurrenz schon gern ins A-Finale gekommen.“ Dazu hätte Hülshorst im B-Endlauf Erster oder Zweiter werden müssen. Es wurde „nur“ der fünfte Rang. Schlecht seien seine Läufe nicht gewesen, aber eben auch nicht am oberen Limit.

Mit der tückischen Bahn auf lehmigem Boden habe er so seine Probleme gehabt, räumt der Routinier ein – während die Briten, die jedes Schlagloch, jede Unebenheit kennen, den Heimvorteil eindrucksvoll nutzten. Sechs der vorderen sieben Plätze belegten Piloten aus dem Königreich, der Sieg ging an den zweifachen Europameister James Shanes.

Einen Tag vor dem England-Trip war Hülshorst beim „66. Internationalen Altriper Sandbahnrennen“ in der Pfalz Achter geworden. Sein kurz und bündiges Fazit: „okay“.