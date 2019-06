Im Grunde waren sich Alex Grudev und die Telgte-Wolbeck Baskets bereits einig. Der junge Point-Guard sollte von der Stever an die Ems wechseln. Nun ist es doch die Lippe geworden, der 18-Jährige schließt sich dem Zweitregionalligisten Werne an.

Den Ausschlag habe gegeben, dass Christoph Henke den aktuellen Vizemeister coacht, den kennt der Lüdinghauser noch aus gemeinsamen Jugendbundesligatagen in Münster. „Ein sehr guter Coach, das Training damals hat mir richtig viel gebracht“, erklärt der angehende Student.

Namhafte Konkurrenz

Nun wird Henke Grudev ganz sicher nicht aus alter Verbundenheit 40 Minuten durchspielen lassen (wie das zuletzt bei Union aus Mangel an Alternativen allzu häufig der Fall war). Zumal die Spielmacherposition bei den Lippe-Baskets mit Jordan Rose ein gestandener US-Boy bekleidet. Dem neuen Mann ist das indes ganz recht: „In Lüdinghausen hatten wir 2017/18 mit Hannes Fink ebenfalls einen exzellenten Aufbauspieler, in dessen Schatten ich mich ohne den ganz großen Druck weiterentwickeln konnte.“ Zudem agiere Werne oftmals mit einem verkappten zweiten Regisseur.

„Außer unterm Korb kann er praktisch überall zum Einsatz kommen“, macht Henke seinem neuen, alten Schützling Mut. Der müsse auf dem Court lediglich noch stärker das Wort führen und an Physis zulegen. Ansonsten „bringt er schon vieles mit, was ein solcher Schlüsselspieler braucht. Und sollte sich Alex in der ersten Mannschaft nicht auf Anhieb durchsetzen, fällt er insofern weich, da unsere Zweite just in die Oberliga aufgestiegen ist.“