Exloo ist für Jil-Marielle Becks und Damon’s Satelite NRW ein ausgezeichnetes Pflaster. 2018, bei der U 25-Dressur-EM, gewann das hiesige Paar in dem kleinen niederländischen Örtchen nahe Emmen zwei Mal Gold. An diesem Wochenende waren die für den RV Lüdinghausen startende Ottmarsbocholterin und ihr elfjähriger Wallach an gleicher Stelle erneut nicht zu schlagen. Sowohl den Sieg im Grand-Prix als auch den in der Kür sicherten sich Becks und der Damon-Hill-Sohn.

Bemerkenswert sind die Erfolge schon deshalb, da die 21-Jährige in Exloo zum allerersten Mal bei den Senioren angetreten war. Die Lektionen seien dieselben wie in der U 25-Klasse. Allerdings urteilten die Richter viel strenger. Auch würden – nur ein Beispiel – die Piaffen viel präziser geritten.

Dass sie im Drei-Sterne-Grand-Prix Ex-Welt- und Europameisterin Helen Langehanenberg (Billerbeck) sowie die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Emma Hindle (Großbritannien) teils deutlich distanzierte, mag die Seriensiegerin indes nicht überbewerten: „Helen hat in Exloo eines ihrer Nachwuchspferde gesattelt.“

Ein Ausrufezeichen setzten Becks und Satelite in der Kür. Mit knapp 80 Prozent lagen sie meilenweit vor der Konkurrenz. Ob der Westfale Vollschwester Delorange, die mit ihrer Reiterin zuletzt von Erfolg zu Erfolg geeilt war, übertreffen wollte? „Kann schon sein“, lacht Becks. Der notorisch eifersüchtige Satelite habe daheim seit Tagen mit den Hufen gescharrt.