Nach dem freiwilligen Rückzug in die Landesliga sind die Basketballer von Union Lüdinghausen in die Saisonvorbereitung gestartet. Und wie in jedem der vergangenen Jahre prägen deutliche Veränderungen den Kader. Bereits klar waren ja die Abgänge von mindestens vier Leistungsträgern. Während Jan Wellner und Dirk Bücker die Schuhe an den Nagel hängen, hat sich Hannes Fink endgültig Richtung Ostwestfalen verabschiedet. Alex Grudev zieht es wie berichtet nach Werne in die zweite Regionalliga.

Doch damit ist der Aderlass nicht beendet. Auch Dennis Reutter tritt aus privaten Gründen kürzer und steht nur noch sporadisch zur Verfügung, Jakob Merkens wird wohl aus Studiengründen im Oktober ausscheiden. Umso erfreulicher für die Unionisten, dass sie jetzt neue Gesichter in der Realschulhalle begrüßt haben. Mit Phillipp Regier und Christof Weiß wurden zwei Neuzugänge gewonnen. Beide blicken auf frühere Landesligaeinsätze zurück. Regier spielte studienbedingt zuletzt zwei Jahre beim UBC Münster 4 in der Bezirksliga, Weiß stößt nach einem Umzug nach Lüdinghausen aus der Kreisliga Essen zum Team. Dazu wird mit Simon Bergmann ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs zum Kader gehören. Er soll in bewährter Manier an das Team herangeführt werden.

Urgestein zurück

Erleichtert reagierte Abteilungsleiter Florian Wentzel zudem auf die Lösung im Trainerbereich. Nach intensiven Gesprächen wurde der bisherige Trainer Georg Kremerskothen davon überzeugt, doch noch ein Jahr dranzuhängen. Maßgeblich unterstützt ihn fortan ein Urgestein des Lüdinghauser Basketballs. Toney Jewell wird seine Erfahrung gerade im Individualtraining einbringen. Mit diesem Team auf der Bank und dem kleinen, aber motivierten Kader hoffen die hiesigen Korbjäger auf eine solide Saison in der Landesliga.

Gleich zu Beginn wartet Anfang September ein Highlight auf die Korbjäger, denn in der ersten Runde des WBV-Pokals kommt mit dem Erstregionalligisten TV Ibbenbüren ein echter Kracher. Mehr Vorfreude auf die Saison geht nicht.