DFB nicht mehr willkommen bei Fortuna Seppenrade

Als Reinhard Grindel im April 2016 zum DFB-Präsidenten gekürt wurde, war die Hoffnung an der Basis groß. Er war ja von der Amateurfraktion nominiert worden. Ein Mann aus dem Fußvolk, einer von ihnen, der würde schon für eine gerechte Verteilung der Gelder beim unermesslich reichen Verband sorgen. Grindel hat dann auch stets medientauglich betont, dass die Ehrenamtler, die Freizeitkicker, die Hobbyvereine nicht abgehängt würden. Es ist dann leider bei Lippenbekenntnissen geblieben. . Nee, klar. Der mächtige Ligaverband (DFL) zeigte Grindel – wie schon den Vorgängern an der DFB-Spitze – die kalte Schulter. Nicht, dass der nationale Verband deshalb plötzlich am Hungertuch nagen musste. 150 Millionen Euro für das neue DFB-Zentrum in Frankfurt blieben immer noch übrig. Ganz abgesehen von den recht üppigen Aufwandsentschädigungen für den inzwischen gewesenen Präsidenten. Während der Basis nur mehr Brosamen blieben. Herbert Hrubesch hat recht, wenn er auf die finanzielle Gleichbehandlung aller Stützpunkte pocht, die – wie Seppenrade – in der Regel draufzahlen. Grotesk ist dagegen der oft gehörte Hinweis von Verbandsseite, doch bitte in solchen Fällen die Kommunen anzuzapfen. So klamm, wie die Städte und Gemeinden sind, kann der DFB in 100 Jahren nicht werden. Noch etwas: Die Dummen sind in dem Fall nicht nur die Vereine, sondern auch der Nachwuchs. Denn jeder Klub wird sich angesichts der Kassenlage künftig drei Mal überlegen, in einen solchen Stützpunkt zu investieren. Unsere Profis? Echte Amateure! Florian Levenig