Die große Hitze in diesen Tagen macht nicht nur uns Menschen zu schaffen. Wie muss es da erst einem Pferd ergehen bei Temperaturen „weit über 30 Grad, wenn es noch dazu ziemlich drückend ist und kein Lüftchen weht?“, fragt Jil-Marielle Becks und nimmt die Antwort quasi vorweg. Erst recht, wenn man weiß, was für ein äußerst sensibles Wesen Damon’s Delorange ist. Und nicht nur die extremen klimatischen Bedingungen nähmen die Damon-Hill-Tochter mit, erklärt das für den RV Lüdinghausen startende Dressur-Ass aus Ottmarsbocholt: „Die Anreise war für Delorange ziemlich strapaziös. Erst waren wir 13 Stunden zum abschließenden Trainingslager in Bayern unterwegs, am Sonntag dann noch mal zehn bis Rimini. So weit ist sie noch nie gereist.“

Sensible Stute

In Italien nimmt das Paar an der heute beginnenden U 25-Europameisterschaft teil. Becks hätte auch Damon’s Satelite NRW satteln können, mit dem sie im Vorjahr, bei der EM im niederländischen Exloo, zwei Mal Gold und ein Mal Silber gewann. Aber die 21-Jährige entschied sich bewusst dagegen: „Delorange hat zuletzt ähnlich tolle Leistungen gezeigt, daher hat sie sich den Auftritt auf dieser großen Bühne redlich verdient.“

Wobei das mit der großen Bühne bei der zwölfjährigen Stute so eine Sache sei: „Sie mag es eigentlich nicht, wenn zu viel Trubel herrscht.“ Insofern sei es ganz gut, dass der Abstand zwischen Viereck und Tribünen in dem kleinen Veranstaltungsörtchen San Giovanni in Marignano (kaum größer als Becks’ Heimatdorf) „ganz ordentlich ist. Sie könnte sich sonst zu leicht ablenken lassen.“

Teammedaille im Fokus

Allerdings sei das persönliche Abschneiden eh zweitrangig, beteuert Becks: „Oliva und Exloo sind für mich kein Maßstab.“ 2016 bei den Junioren (ebenfalls drei Mal Edelmetall) und vor zwölf Monaten bei den bis 25-Jährigen hatte sie jeweils auf Satelite triumphiert. Für Delorange sei es dagegen der allererste Auftritt bei einer internationalen Meisterschaft, „da verbietet sich jeder Vergleich“.

Eine Medaille solle es aber schon sein, die mit der Mannschaft. Zumal eine deutsche Dressur-Equipe ja förmlich auf Gold, Silber oder mindestens Bronze abonniert scheint. Das ist in der Klasse U 25 nicht anders als im Seniorenlager. Stärkster Konkurrent des Titelverteidigers seien die Niederlande, glaubt Becks. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Lacoste und Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit Sunfire machen am Mittwoch ab 16 Uhr den Anfang. Tags darauf, gleiche Zeit, sind Bianca Nowag (Ostbevern) mit Sir Hohenstein und Becks/Delorange gefordert. Am Freitag (Grand Prix) und Sonntag (Kür der 18 besten Paare) stehen, jeweils ab 8 Uhr, die Einzel-Entscheidungen an.