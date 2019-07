Erfolg auf ganzer Linie für die deutschen Nachwuchs-Dressurreiter im italienischen San Giovanni: Nachdem sich die Junioren und Jungen Reiter bereits am Vormittag über den Sieg in der Mannschaftswertung gefreut hatten, legte die U 25-Equipe am Donnerstagabend nach. Auch das Team von Bundestrainer Sebastian Heinze , ehemaliger Sendener, und Equipechefin Heike Kemmer gewann EM-Gold vor den Niederlanden. Entscheidenden Anteil am vierten Teamerfolg in Serie hatte die für den RV Lüdinghausen startende Ottmarsbocholterin Jil-Marielle Becks .

Am Ende machte es die niederländische Schlussreiterin zwar doch noch ein wenig knapp, aber das deutsche Team war dank einer geschlossen starken Mannschaftsleistung nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. „Das war richtig gut, gleich vom ersten Tag an. Alle vier Reiter haben das super gemacht“, freute sich Heinze über die Auftritte seiner Schützlinge – zwei- wie vierbeinig. Und: „Die Pferde sind toll gegangen und stecken die Hitze erstaunlich gut weg.“ Genau wie in Deutschland herrschen auch in San Giovanni Temperaturen weit jenseits der 30 Grad.

Am Mittwoch hatten Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) und Sunfire als erstes Starterpaar den Anfang in der Intermediaire-II-Prüfung gemacht. Sie meisterten die Herausforderung bei ihrem allerersten internationalen Championat mit einem beachtlichen Ergebnis von 70,5 Prozent. Auch Raphael Netz (Aubenhausen) und der Hannoveraner Lacoste knüpften an ihre bisherigen Saisonleistungen an – 71,676 Prozent, neue persönliche Bestleistung.

Becks Beste im Team

Noch eine Schippe drauf legten tags darauf Bianca Nowag (Ostbevern) und Sir Hohenstein. Mit 73,912 Prozent erreichten sie sogar ein noch besseres Ergebnis als bei der letzten EM-Sichtung in Riesenbeck. Die beste Leistung des deutschen Quartetts aber zeigte das vierte Paar, Jil-Marielle Becks und Westfalenstute Damon’s Delorange. Auch ihnen gelang mit 76,177 Prozent ein neuer persönlicher Rekord und das zweitbeste Ergebnis des Tages. Lediglich in einer Piaffe ließen sie ein paar Punkte liegen. Besser war am Ende nur die niederländische Schlussreiterin Jeanine Nieuwenhuis, die mit Athene 76,324 Prozent erreichte. Am Ende rangierte das deutsche Team mit einer Durchschnittswertung von 73,922 Prozent vor den Niederländern (73,461) und Dänemark (68,49).

Becks startet als amtierende Europameisterin in die Einzelwertung im Kurz-Grand-Prix. Wie sie darf sich auch Nowag, die trotz eines Fehlers in den Galoppwechseln das drittbeste Einzelergebnis lieferte, Hoffnungen auf eine Einzelmedaille machen. Der erste Teil des Grand Prix beginnt am Freitag um 16.30 Uhr, Becks und Delorange sind am Samstagnachmittag im Einsatz. Am Sonntag geht es ab 8 Uhr um die Kür-Medaillen. 2018 gewannen die 21-jährige Ottmarsbocholterin und ihr zweites Top-Pferd Damon’s Satelite NRW Silber in der Königsdisziplin.