Wann immer zuletzt die erste Runde im Kreispokal ausgelost wurde, war Seppenrade nicht eben mit Fortuna im Bunde. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert die Elf von Mahmoud Abdul-Latif bei B-Ligist 1. FC Oldenburg Ahaus – und damit wie 2017 (Germania Asbeck) und 2018 (VfB Alstätte) am äußersten Zipfel des Fußballkreises. „Vor zwölf Monaten hat uns das Navi angezeigt, wir wären bereits in Holland“, stöhnt der Coach, der abermals mit einer gut einstündigen Anreise – bei immer noch hohen Temperaturen – rechnet. Trotzdem: „Wir sind als klassenhöheres Team der Favorit und wollen dieser Rolle gerecht werden.“ In Runde zwei müsste Seppenrade zwar erneut auswärts ran, dann bei einem Ligarivalen (Rorup oder Legden), aber die Fahrtzeit wäre bedeutend kürzer. Zwei Dinge bereiten Abdul-Latif Sorge: „Erstens hat Ahaus als Underdog nichts zu verlieren und wird 120 Prozent geben, um die Überraschung zu schaffen.“ Und zweitens? „Bekommen wir, personell bedingt, derzeit nicht die nötige Kontinuität rein.“ Den guten Auftritten beim Stever-Lippe-Cup in Vinnum folgte am Donnerstagabend ein eher maues 1:3 (0:1) bei Abdul-Latifs Ex-Klub Adler Buldern. Den einzigen Gästetreffer erzielte Michael Thiering (74.). Die Seppenrader müssen am Sonntag ohne Tim Holtermann, Fabian Prumann, Achim Wischnewski (alle verletzt), Urlauber Michel Lüling und Jonas Höning (fehlt berufsbedingt) auskommen.