„Mal abgesehen von den ersten Minuten in beiden Halbzeiten war es ein richtig runder Pokalauftritt“, fand Mahmoud Abdul-Latif . Beim 1. FC Oldenburg Ahaus setzte sich seine Elf, A-Ligist SV Fortuna Seppenrade , mit 5:1 (4:1) durch.

Dabei hatte die Partie aus Sicht der Gäste denkbar schlecht begonnen. Nach Schnitzern von Jonas Höning und Max Ewers landete der Ball bei Mahmadou Toures – das frühe 1:0 (6.) für den B-Ligisten. Doch lange brauchten die Schwarz-Gelben nicht, um die Verhältnisse zurechtzurücken. Erst war Finn Arns per Direktabnahme erfolgreich (10.). Keine 60 Sekunden später schloss Michael Thiering einen schönen Konter der Seppenrader zum 1:2 ab.

Eine Koproduktion der Außenverteidiger Julian Tüns und Marcel Hülk brachte das 1:3 (33.). Und noch vor dem Wechsel die Vorentscheidung: Nach einem Foul an Arns im Strafraum traf Omar Mustapha (schied später verletzt aus) vom Punkt (40.). Nach dem Wechsel erhöhte Lukas Gudorf aus der Distanz sogar auf 1:5. Dass es dabei blieb, hatte die Fortuna Schlussmann Jan Hegemann zu verdanken, der zwölf Minuten vor dem Ende Daniel Teriets Elfer parierte. In Runde zwei gastiert das Team aus dem Rosendorf am nächsten Sonntag (4. August), 15 Uhr, bei Ligarivale SuS Legden.

Fortuna: Hegemann – Tüns, Höning (79. Geisler), Ewers, Hülk – Harder, Gudorf – Mühlberger, Mustapha (81. Blechinger, Thiering – Arns (68. Mohamedi). Tore: 1:0 Toure (6.), 1:1 Arns (10.), 1:2 Thiering (11.), 1:2 Hülk (33.), 1:4 Mustapha (40./FE), 1:5 Gudorf (60.). BV: Hegemann hält FE von Teriet (78.).