Jil-Marielle Becks (RV Lüdinghausen) hat auf Damon’s Delorange Einzel-Bronze bei den U 25-Europameisterschaften der Dressurreiter gewonnen. Im italienischen San Giovanni musste sie nur zwei Reiterinnen aus den Niederlanden den Vortritt lassen. Tags darauf, in der Kür, wurden die Ottmarsbocholterin und ihre zwölfjährige Westfalenstute Fünfte.

Im strömenden Regen sowie unter Blitz und Donner absolvierten Becks und Delorange ihre Prüfung am Samstag. Doch die 21-Jährige, die als Titelverteidigerin in den Kurz-Grand-Prix gestartet war, und die Damon-Hill-Tochter ließen sich von den widrigen Bedingungen kaum beeindrucken. Nur ein Fehler schlich sich in den Zweier-Galoppwechseln ein. Das Endergebnis: 73,359 Prozent.

Besseres Gefühl als nach der Teamprüfung

„Ich bin sehr zufrieden mit Delorange. Das war ihr bisher bester Kurz-Grand-Prix, und das unter solchen Bedingungen“, so Becks. Die Bewertung könne sie sich indes nicht recht erklären: „Ich hatte ein noch besseres Gefühl als am Donnerstag in der Mannschaftsprüfung, in der wir über 76 Prozent bekommen haben. Die Piaff-Passage-Tour war noch mal besser, die Verstärkungen, Pirouetten und Traversalen richtig gut. So bin ich einerseits total glücklich, dass mein Pferd so gut gegangen ist, aber auch enttäuscht über die Punkte.“ Der Sieg ging an Jeanine Nieuwenhuis und Athene (76,436), dahinter landete ihre Landsfrau Denise Nekeman auf Boston (73,872). Wobei zwei von fünf Richtern Becks und Delorange vor der zweitplatzierten Niederländerin gesehen hatten.

Nicht ganz so gut lief es für das hiesige Paar am Sonntag. „Bei Jils Pferd haben ein bisschen Kraft und Motivation gefehlt. Aber insgesamt können wir mit der Bilanz dieser Woche gut zufrieden sein“, meinte U 25-Bundestrainer Sebastian Heinze. Das ganze Team habe „vor Ort unheimlich gut zusammengearbeitet und sich gegenseitig unterstützt. Wenn etwas nicht geklappt hat, hat jeder den anderen wieder aufgebaut.“

Das galt etwa für Bianca Nowag (Ostbevern) und Sir Hohenstein, die nach einer eher durchwachsenen Vorstellung am Vortag in der Kür Silber holten. Erneut nicht zu schlagen waren Nieuwenhuis und Athene, die bereits in der Mannschaftsprüfung das beste Einzelergebnis abgeliefert hatten – knapp vor Becks und Delorange.