„Wir brauchen 1000 Hände“, sagt Franz-Josef Schulte im Busch, Vorsitzender des RV Lützow Selm-Bork-Olfen, über den langen Vorlauf des fünftägigen Turniers, dessen diesjährige Auflage am Mittwoch beginnt. Auch in diesem Jahr konnte der Turnierleiter auf die umgangssprachlichen „1000 Hände“ zurückgreifen – tatsächlich legen mehrere hundert Helfer vor und während des Wettbewerbsreigens am Borker Landweg Hand an.

Für dieses Mal sei jedenfalls schon alles angerichtet, so Schulte im Busch: „Wir hätten heute schon beginnen können“, zeigte er sich am Dienstagnachmittag, im Gespräch mit den WN , stolz auf die Leistungen seiner Mitarbeiter. Dabei sind die Herausforderungen, die das Turnier stellt, nicht geringer als in den Vorjahren: Fünf Tage lang Prüfungen auf dem Springplatz, auf zwei Dressurplätzen und in der Halle – von den Nachwuchswettbewerben bis zur S**-Dressur und zum S*-Springen mit Stechen (beide Turnierhöhepunkte finden am Sonntagnachmittag statt).

Auch die Zahl der Teilnehmer wird wohl ähnlich hoch sein wie in den Vorjahren. „Bis jetzt haben etwas über 1000 Reiter gemeldet – das sind zwischen dreieinhalb- und viertausend Starts“, sagt der Turnierleiter. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange – Stichwort Nachmeldungen: „Da kommen noch einige Nennungen dazu. Viele Reiter entscheiden heutzutage kurzfristig, ob sie teilnehmen“, so Schulte im Busch.

Dabei dürfte oft nicht nur der rein sportliche Reiz, sondern auch das Flair eine Rolle spielen. Denn das Lützow-Turnier, auch tagsüber nicht gerade zuschauerarm, zieht gerade bei den Springprüfungen am Freitag- und am Samstagabend unter Flutlicht besonders viel Publikum an.

Premiere feiert in diesem Jahr die FN-Aktion „Fair geht vor“ am Borker Landweg. Nach einer A-Dressurprüfung am Freitagnachmittag wird eine fünfköpfige Jury, unter ihnen ein Richter, einen Sonderpreis an den Reiter verleihen, der sich durch das fairste Verhalten gegenüber dem Pferd ausgezeichnet hat.