„Sehr zufrieden“ war Jil-Marielle Becks (RV Lüdinghausen) mit Platz zwei beim Auftakt-Grand-Prix im Rahmen des Turniers der Sieger vor dem Schloss in Münster. Die Ottmarsbocholterin und Damon’s Satelite NRW mussten nur Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Ingrid Klimke und Franziskus bei deren Heimspiel den Vortritt lassen. „Man darf ja nicht vergessen, dass es für mein Pferd wie für mich die allererste Vier-Sterne-Prüfung war.“

Auch sei es ein Unterschied, ob man – wie bei der U 25-EM – gegen Gleichaltrige antritt oder international hochdekorierte Dressurreiter wie Hubertus Schmidt (RV Altenau), am Donnerstag auf Bonamour Dritter: „Uns trennen ein paar Jahrzehnte Erfahrung.“ Mit der Punktvergabe war Becks – anders als zuletzt in Italien – ebenfalls einverstanden. Mit 73,500 Prozent lag sie knapp hinter Klimke (74,340) und vor Schmidt (72,960). Einer der Richter hatte das hiesige Paar sogar ganz vorn gesehen. „Ein bisschen schüchtern“ sei Satelite vor der beeindruckenden Kulisse noch gewesen, so die 21-Jährige, die den Wallach am Sonntag, 9.30 Uhr, beim Grand Prix Special erneut sattelt.