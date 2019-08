Lange, sehr lange sah es danach aus, als sollte das Stechen des S*-Springens beim RV Lützow-Selm Bork-Olfen am Sonntagnachmittag eine sehr übersichtliche Angelegenheit werden. Erst Marcel Scherenberg vom RV Hasslinghausen und sein Wallach Carlo de Bastian ließen als 16. Paar im ersten Umlauf die Stangen, wo sie hingehören. Kurz darauf folgte die Marlerin Caroline Schwolow mit Cockney – dann lange nichts mehr. Erst unter den letzten elf Paaren warfen vier weitere erfolgreich ihre Hüte in den Ring – und gönnten den Parcourshelfern vom RV Lützow , die bislang fast ohne Unterlass die Stangen wieder aufsammeln mussten, ein bisschen Ruhe.

Der Seppenrader Niklas Braun und Sissy von Senden ritten als Letzte im ersten Umlauf ein – und hatten Pech. An der letzten Hürde fiel noch eine Stange. Doppelt ärgerlich für Braun: Zuvor hatte er bereits mit Katniss Everdeen einen Abwurf zu verzeichnen gehabt.

Unter dem verbleibenden Sextett von ursprünglich 38 Paaren machten es Jonathan Gordon und Sunny am besten. Der Ire, der seit zwei Jahren in Altenberge lebt und für den RV St. Georg Münster aufsattelt, gewann zum ersten Mal den Höhepunkt des fünftägigen Turniers in Vinnum. „Ich denke nicht, dass der Parcours zu schwer war“, meinte der 25-jährige Mann von der grünen Insel auf die Frage, ob der Verlauf des Stangenwalds für die übersichtliche Teilnehmerzahl im Stechen verantwortlich war. Um schmunzelnd hinzuzufügen: „Obwohl ich etwas anderes ja gar nicht sagen könnten – schließlich habe ich gewonnen.“

Zweiter wurde mit zweieinhalb Sekunden Rückstand Marco Scherenberg, Andreas Kleine vom RV Letmathe und seine Stute Chasmine platzierten sich als Dritte.