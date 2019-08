Wenn in der vierten Augustwoche (19. bis 25.) in Basel die Individual-Weltmeisterschaften im Badminton ausgetragen werden, geben drei Asse des DBV ihr Debüt bei Titelkämpfen dieser Art, darunter die Lüdinghauserin Yvonne Li. Zudem sind die Unionisten Kai Schäfer (ebenfalls Einzel) und Linda Efler (Doppel/Mixed) am Start.

Auf Schäfer wartet gleich zu Turnierbeginn eine schwere Aufgabe, er trifft auf den Chinesen Lu Guang Zu (aktuell die Nummer 21 in der Welt). Im Dameneinzel ist der DBV mit Li und Tokio-Mitbewerberin Fabienne Deprez (Club de Badminton d‘Aulnay-sous-Bois/Frankreich) zweifach vertreten. Die Deutsche Meisterin erwischte – wie Vereinskollege Schäfer – ein schweres Los: Die 21-Jährige muss sich mit der Thailänderin Pornpawee Chochuwong (Weltranglistenplatz 20) messen. Das bis dato einzige Aufeinandertreffen entschied die Asiatin für sich – es liegt allerdings fast drei Jahre zurück.

Im Damendoppel treffen Linda Efler und die Saarbrückerin Isabel Herttrich in ihrer Erstrundenpartie auf Kati-Kreet Marran/Helina Rüütel (Estland). In Runde zwei würden die Weltranglisten-14. Li Wen Mei/Zheng Yu (China) warten. Dem Mixed Marvin Seidel (Bischmisheim)/Efler war das Losglück ebenso wenig hold. Die aktuellen Deutschen Meister bekommen es zum Auftakt mit den Indonesiern Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Weltranglistenplatz 18) zu tun – eine Premiere. Bei der WM geht es für Efler, Li und Schäfer nicht nur darum, möglichst weit zu kommen, sondern auch wichtige Punkte für die Olympia-Quali zu sammeln.