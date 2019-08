Lara Tönnissens jüngere Schwester Amelie und Marla waren beim A**-Pony-Stilspringen in Greven-Bockholt als Fünfte platziert. Knapp an einer Medaille rauschte Theresa Nabbefeld als Gesamtvierte in der Junioren-Dressur vorbei. Die junge Frau vom RV Elverter Heide und ihr Hannoveraner Wallach Devalero belegten in den Einzelprüfungen – alle auf M**-Niveau – die Ränge drei, fünf und sechs