Kaum hatte die Individual-WM in Basel begonnen, da war sie für Kai Schäfer auch schon wieder vorbei. Am Montagvormittag, im dritten Match des Tages, unterlag die Nummer eins des Badminton-Bundesligisten Union Lüdinghausen – nicht ganz unerwartet – Guang Zu Lu nach 47-minütiger Spielzeit mit 12:21 und 15:21. Der Chinese ist aktuell Weltranglisten-21. und damit im internationalen Ranking um gut 60 Plätze besser positioniert als Schäfer. Im zweiten Durchgang war es bis zum Stand von 13:13 ein Duell auf Augenhöhe. Insofern sei das Aus zu verschmerzen, so der 26-Jährige: „Insgesamt war das Match ein Schritt in die richtige Richtung – auch wenn ehrlicherweise die Fehlerquote zu hoch war.“

Später verloren die Lüdinghauserin Linda Efler und Marvin Seidel (Saarbrücken) ihr Mixed gegen die indonesische Paarung Rinov Rivaldy/Pitha Mentari trotz einer 18:14-Führung in Abschnitt eins mit 19:21 und 14:21. Nach Redaktionsschluss trafen im Doppel Unionist Jelle Maas und sein niederländischer Landsmann Robin Tabeling auf Joshua Magee/Paul Reynolds (Irland).

Am Dienstag, 9 Uhr, greift Yvonne Li ins WM-Geschehen ein. Die Steverstädterin trifft in Runde eins auf die Indonesierin Fitriani Fitriani. Am Abend bekommen es in der St.-Jakobshalle Efler und die Saarbrückerin Isabel Herttrich im Doppel mit Kati-Kreet Marran/Helina Rüütel (Estland) zu tun.