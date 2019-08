Linda Efler hatte es schon am Dienstag geahnt. „Das wird in jedem Fall schwerer“, argwöhnte die Doppel-Spezialistin des Badminton-Erstligisten Union Lüdinghausen nach ihrem relativ ungefährdeten Erstrundensieg an der Seite der Saarbrückerin Isabel Herttrich über die estnische Paarung Kati-Kreet Marran/Helina Rüütel (21:18, 21:13) und vor der Partie gegen das starke chinesische Duo Wen Mei Li/Yu Zheng. Gleichzeitig versprach die 24-Jährige: „Wir werden alles geben.“ Doch „alles“ war nicht gut genug, um die Weltranglisten-13. am Mittwochvormittag ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, 16:21 und 9:21 hieß es nach nur 34 Minuten aus Sicht der Deutschen.

Den ersten Durchgang hatten Efler/Herttrich lange offen gestaltet (13:13, 16:18), ehe die Favoritinnen doch davonzogen. Umso deutlicher war das DBV-Duo in Satz zwei unterlegen. „Wir bekommen es noch nicht hin, konstant so zu spielen, wie es uns im ersten Abschnitt anfangs gelungen ist“, erklärte Herttrich nach dem Zweitrunden-Aus.

Auch für Unionist Jelle Maas und Robin Tabeling war an WM-Tag drei Feierabend. Die Niederländer mussten sich in der Runde der letzten 32 den in Basel an Nummer vier gesetzten Indonesiern Hendra Setiawan und Mohammad Ahsan beugen (13:21, 12:21).