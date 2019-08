9,5 Kilometer trennen laut Google Maps Westfalenring, Heimstatt des SC Union Lüdinghausen , und Hodden­straße, wo SuS Olfen seine Spiele austrägt. Das entspricht etwa der Länge von 80 Fußballfeldern. Man würde also annehmen, dass es einen regen personellen Austausch zwischen beiden Vereinen gibt. So wie das zwischen Schwarz-Roten und Seppenradern, Nordkirchenern oder Vinnumern der Fall ist. Tatsächlich muss man schon tief in der lokalen Fußball-Historie graben, um auf Überläufer zu treffen.

Mario Pongrac (WN, 29. August) fällt einem ein. SuS-Kapitän Marvin Böttcher hat in der Jugend mal den Union-Dress getragen, aber das ist auch schon lange her. Niels Kleischmann war für beide Vereine aktiv, kickt in zwischen jedoch in der Olfener Reserve. Und sonst? Wenige bis gar keine Spieler mit Union- und SuS-Vergangenheit. Wieso eigentlich?

Vereine ticken ähnlich

„Vielleicht“, sinniert Lüdinghausens sportlicher Leiter Daniel Schürmann , „weil beide Vereine ähnlich ticken. Das große Geld gibt es weder dort noch hier. Die Jugendarbeit kann sich in beiden Fällen sehen lassen. Außerdem versuchen wir – wie die Olfener – unsere Talente frühzeitig zu binden. Ihnen das Gefühl zu geben, dass es was Besonderes ist, für ihren Heimatverein aufzulaufen.“

Norbert Sander, in gleicher Funktion beim Nachbarklub tätig, kann das nur bestätigen: „Die Spieler bei uns verdienen praktisch nichts, was in der Bezirksliga inzwischen eher die Ausnahme denn die Regel ist. Also müssen wir sie auf andere Art für uns gewinnen. Etwa durch den enormen Zusammenhalt, den uns auch andere immer wieder bescheinigen. Was natürlich leichter fällt, wenn – wie bei uns – fast alle Mann aus dem Ort selbst kommen.“

Und noch etwas betont der sportliche Leiter des Liganeulings: „Wir pflegen seit vielen Jahren ein gutes Miteinander. Was man ja allein daran ablesen kann, dass die Lüdinghauser Stammgast bei unserem Sommerturnier sind. Mit Daniel Schürmann komme ich bestens aus, mit Union-Coach Tobias Tumbrink ebenfalls. Dass man dann hintenrum Spieler abwirbt, ist in der Konstellation nahezu ausgeschlossen.“