Am heutigen Mittwoch starten in Warendorf die Bundeschampionate. Bis Sonntag dauern die Prüfungen in Springen, Dressur und Vielseitigkeit an.

Zum ersten Mal dabei ist Nachwuchsreiterin Amelie Tönnissen aus Ottmarsbocholt, die am Donnerstag beziehungsweise Freitag bei den Pony-Springprüfungen der Klasse L für Sechsjährige (mit Marla und Momo) und der Klasse A** für Fünfjährige (mit Monopoly) startet. Nervös sei sie „nicht wirklich“, so die zwölfjährige Reiterin vom RV Lüdinghausen. „Aber ich bin gespannt, wie es läuft.“

Mit Mylight reitet U 25-Europameisterin Jil-Marielle Becks – wie Tönnissen aus Ottmarsbocholt und ebenfalls für den RV Lüdinghausen aktiv – in das Dressurviereck ein. Für den Springparcours wiederum sattelt der Seppenrader Florian Karns gleich ein halbes Dutzend Pferde während des Wettbewerbsreigens in Warendorf – Caribo, Connycor, Czafira, Moncler, Pythagoras und Tobacco Girl. Seine Vereinskollegin Greta Kühnhenrich reist mit Top Champion zum Turnierort.

Mit drei Teilnehmern ist der RV von Nagel Herbern bei den Bundeschampionaten vertreten. Marie Ligges reitet während der Turniertage mit gleich vier Pferden in den Stangenwald – Cardano, Chicarito, Corcovado und Dahra. Ebenfalls in Warendorf mit dabei sind Ligges‘ Vereinskollegen Jacqueline Baartz mit Die wahre Liebe und Niklas Horst mit Polartanz.

Die Mitglieder des RV St. Hubertus Ascheberg drücken derweil ihrer Vereinskollegin Luisa Fallenberg die Daumen. Sie hat sich mit Pauline fürs Bundeschampionat qualifiziert.