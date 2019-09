„Im Grunde“, sinniert Christian Hülshorst , „war der Wettkampf ein Spiegelbild der gesamten Saison. Mit Aufs, Abs – und einem eher unbefriedigenden Ende.“ Unterm Strich stand für den Mann vom AMSC Lüdinghausen bei der Deutschen Langbahnmeisterschaft in Berghaupten der achte Rang. Nicht ganz das, was sich „Hülse“, der seit Jahrzehnten zu den besten Stahlschuhdriftern im Land zählt, erhofft hatte.

Schon der erste Lauf verlief frustrierend: Hülshorst lag lange auf Rang drei, ehe an seiner Maschine der Zahnriemen riss und er noch zwei Fahrer passieren lassen musste. Im zweiten Lauf habe er, nach gutem Start, die falsche Linie gewählt – wieder nur ein Zähler. Mit neuem Motorrad lief es im dritten Run sowie im Halbfinale besser, beide Male wurde der Routinier Vierter. In der Vorschlussrunde habe er zum Ende hin noch Boden gutgemacht: „Schade, dass der Tag für mich in dem Moment vorbei war, als es gerade anfing, besser zu werden.“

Benneker Zehnter

Das Finale der besten sechs Piloten verpasste Hülshorst punktemäßig deutlich. Gleiches galt für den zweiten AMSC-Fahrer im Feld, Jens Benneker. Der schraubte mit seinen Mechanikern zwischen den Läufen ähnlich fleißig wie Team Hülshorst, musste am Ende aber mit Rang zehn vorliebnehmen. DM-Gold ging an Michael Härtel aus Dingolfing vor Max Dilger (Lahr-Sulz) und Lokalmatador Bernd Diener.