Weiter sieglos bleiben die Bezirksliga-Fußballerinnen von Fortuna Seppenrade . Von Turo Darfeld trennten sich die Schwarz-Gelben auf eigenem Platz mit 2:2 (1:1). Dabei hätte für die Gastgeberinnen nach schwacher erster Halbzeit am Ende mehr dringesessen als nur ein Punkt.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit nicht in den Griff bekommen“, sagte Fortuna-Trainer Gilbert Oesteroth nach dem Schlusspfiff. Der Grund waren vor allem frühe Ballverluste – wie derjenige in der 34. Minute, dem prompt das 0:1 folgte. Doch nur neun Minuten später folgte der psychologisch wichtige Ausgleich noch vor der Pause. Nach einem „sehr schönen Spielzug“ (Oesteroth) über Katharina Vosberg und Carolin Becker traf Lara Oesteroth zum 1:1.

Doch kurz nach der Pause lagen die Seppenraderinnen schon wieder zurück, einen Stellungsfehler in den Fortuna-Reihen nutzte Darfeld zur erneuten Führung. Doch die Oesteroth-Elf ließ sich nicht lange davon frustrieren. Im Gegenteil: „Danach haben wir uns kämpferisch und spielerisch gesteigert“, so der Coach. Nun war Schwarz-Gelb die überlegene Mannschaft. Der Lohn der Steigerung folgte, als Carolin Becker den Ball aus 18 Metern in den oberen linken Winkel des Turo-Tores beförderte. Anne Richter und Marie-Theres Krusa in der Schlussminute hatten sogar noch den Siegtreffer auf den Füßen, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen.

Fortuna: Manitz – Hülsmann, Kück, Sauer – Richter-Kortenbusch, Ruwe, Becker, Krusa, Gördel (55. Gördel) – Vosberg (46. Richter), Oesteroth.