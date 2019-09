Großer Erfolg für Mia Schürmann , Nachwuchs-Golfspielerin aus Lüdinghausen: Die 13-Jährige hatte sich für das U 16-Bundesfinale in Münster qualifiziert. Dort belegte sie mit dem Team vom GLC Nordkirchen nun Platz 15.

Den ersten großen Schritt Richtung Finale machte das Quartett – Schürmann, Lousia Hölscher aus Datteln, Annika Schraeder aus Dülmen und Katharina Reichelt aus Werne – auf dem Turnier des GLC Coesfeld. Dort qualifizierte es sich als dritte Mannschaft in Nordrhein-Westfalen für die Teilnahme am Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse bis 16 Jahre, ausgetragen diesmal auf der Anlage des GC Münster-Tinnen.

Die vier Mädchen im Alter von zwölf bis 15 Jahren haben sich während ihrer Trainingsstunden in Nordkirchen kennengelernt und spielen nun seit einigen Jahren zusammen. Als sie sich dazu entschlossen, an einem Qualifikationsturnier zum U 16-Bundesfinale teilzunehmen, hatten sie mit einem Erfolg gar nicht gerechnet. Zumal die Herausforderung auch darin bestand, gegen teilweise deutlich ältere Mädchen anzutreten. Aber nach ausgiebigem Training mit Coach Sebastian Neuhaus sicherten sie sich in Coesfeld an zwei Spieltagen mit einem Vorsprung von 18 Schlägen die Bronze-Medaille und damit die Teilnahme am Finale.

Als einzige Mädchen-Mannschaft aus dem Münsterland fieberten sie dann dem Turnier in Münster-Tinnen entgegen. Verena Schulz, aktuelle Clubmeisterin des GLC Nordkirchen, begleitete das Quartett als Kapitänin und gab wertvolle Tipps.

An Tag eins des Finales war Teamgeist beim Klassischen Vierer gefragt. Die Spielerinnen der Nordkirchener Mannschaft beendeten die 18-Loch-Runden erfolgreich und lagen am Ende auf Rang zwölf. Am darauf folgenden Tag wurde im Einzel gespielt. Die Anspannung, mit den besten Nachwuchsspielerinnen aus Deutschland zu konkurrieren, war groß. Dennoch riefen die Vier noch einmal ihre bestmöglichen Leistungen ab. Am Ende wurde das Quartett aus Nordkirchen 15. in der Gesamtwertung.