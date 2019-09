Saisonpartie Nummer zwei, erneut ein Heimspiel, steht am Sonntag für die Regionalliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen auf dem Programm. Am Sonntag um 17 Uhr empfangen die Schwarz-Roten den VC Eintracht Geldern in der Sporthalle des Berufskollegs.

Für die Gäste ist es das Saisondebüt. Union dagegen hat bereits eine Niederlage zu verzeichnen. Die glatte 0:3 Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den TV Herten hat nicht nur der Mannschaft, sondern auch Trainerin Danuta Brinkmann mächtig zu kauen gegeben. „Wir hatten eine hohe Fehlerquote, vor allem viele verschlagene Aufschläge“, sagt sie. „Dazu müssen wir immer noch mutiger auftreten. Die Angst, mit der wir oft noch in eine Partie gehen, müssen wir langsam ablegen.“

Dazu besteht gegen die Eintracht die nächste Gelegenheit. Allerdings ist das Team von der niederländischen Grenze ein echter Brocken. Zwei Mal in Folge sind die Geldernerinnen Vizemeister der Regionalliga geworden, zwei Mal verzichteten sie freiwillig auf die Aufstiegsrelegation. An ihrer Stelle durfte es zuletzt der Drittplatzierte FCJ Köln 2 versuchen – und stieg in die 3. Liga auf.

Wie gut die Geldernerinnen sind, haben die Lüdinghauserinnen selbst in den beiden direkten Duellen der vergangenen Saison erfahren. Beide Male verloren sie – in Geldern mit 0:3, zu Hause mit 1:3.

Doch die Vergangenheit interessiert Brinkmann nicht: „Wichtig ist, dass wir auf uns selbst schauen.“ Ihr steht voraussichtlich der gleiche Kader zur Verfügung wie zuletzt gegen Herten.