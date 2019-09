Von einem „rasanten, intensiven und fairen Spiel“, schwärmte For­tunen-Trainer Mahmoud Abdul-Latif nach der Partie seiner Seppenrader gegen die SG Coesfeld 06.

3:3 (2:2) spielten die Fortunen gegen den Spitzenreiter und nahmen einen Punkt mit ins Rosendorf. Schon früh in der Partie machte Seppenrade klar, dass es sich gegen Coesfeld nicht verstecken würde. Bereits nach wenigen Sekunden tauchte Finn Arns zum ersten Mal vor Keeper Tim Herbstmann auf. Die Riesenchance zur Führung ließ er dann allerdings liegen und knallte den Ball an die Latte.

Coesfeld schüttelte sich kurz und zeigte dann seine Qualitäten. Lucas Jacobs erzielte in der elften Minute die 1:0-Führung für den Gastgeber. Dieser konnte einen langer Ball in den Rücken der Vierkette erlaufen und überlegt abschließen. Doch nur vier Minuten später schlug Seppenrade zurück. Arns wurde im Strafraum schön freigespielt. Seinen Schuss konnte Herbstmann noch abwehren. Gegen den Nachschuss aus elf Metern von Omar Mustapha war er dann machtlos.

Es entwickelte sich ein gutes Spiel, bei dem Coesfeld den Druck auf die Seppenrader noch einmal erhöhte. Die ließen sich jedoch nicht beirren und gingen in der 36. Minute durch ein weiteres Tor von Mustapha in Führung. Kurz vor der Halbzeit kassierten die Seppenrader jedoch noch den 2:2- Ausgleich durch Marc Lowak.

Nach dem Seitenwechesel bewies Abdul-Latif, wie er selbst sagte, „ein goldenes Händchen“. Denn der von ihm eingewechselte Luca Hahn flankte den Ball in der 68. Minute auf Mustapha, der per Kopf sein drittes Tor an diesem Nachmittag erzielte. Die Coesfelder Antwort folgte nur zwei Minuten später. Tim Püttmann erzielte den erneuten Ausgleich. Den Seppenrader Punkt rettete in der 84. Minute schließlich ein weiterer Einwechselspieler. Torwart Jan Hegemann hielt einen Foulelfmeter und somit den Auswärtspunkt beim Tabellenführer fest.

Seppenrade: Franke (73. Hegemann) – Höning, Holtermann, Autering, Harder – Hülk (66. Hahn(72.Tüns)), Evers, Mustapha, Blechinger, Gudorf (42. Thiering) – Arns Tore: 1:0 Jacobs (12.), 1:1/1:2 Mustapha (15./36.), 2:2 Lowak (43.), 2:3 Mustapha (68.), 3:3 Püttmann (70.) Bes. Vorkomnisse: Hegemann hält FE (84.) Beste Spieler: Mustapha, Evers, Blechinger