Beim UBC Münster 3 unterlagen die Landesliga-Basketballer von Union Lüdinghausen mit 59:65 (26:27). Die Gastgeber aus Münster, die ihre ersten beiden Saisonspiele trotz Siege auf dem Parkett am grünen Tisch dann doch verloren hatten, standen deutlich unter Druck. Aber auch die Lüdinghauser wollten sich nach der schwachen Leistung der Vorwoche rehabilitieren.

Mit Christof Weiß und Philipp Regier kehrten die beiden Union-Neuzugänge ins Team zurück – dafür fehlten Jakob Merkens und Hendrik Bücker. Union kam gut ins Spiel und gestaltete die Partie von Anfang ausgeglichen.

Im Aufbau agierten die Lüdinghauser deutlich sicherer als noch in der Vorwoche und setzten die größeren Mitspieler gut ein. Münsters Drittvertretung mit einer Mischung aus Routiniers und Jugendlichen aus dem erweiterten Bundesliga-Nachwuchs wurde auch in der Defensive gut gestellt. Nur die Drei-Punkte-Würfe der Gastgeber bekamen die Lüdinghauser nicht richtig unter Kontrolle. Dann ging es in das zweite Viertel. Auch dort das gleiche Bild: Es wurde gekämpft, kein Ball verloren gegeben – so blieb die Partie weiter offen. Mit einem Punkt Rückstand gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

In einem recht punktearmen Spiel blieb es auch im dritten und vierten Viertel ausgeglichen. Drei Minuten vor Schluss setzte sich Münster aber durch zwei verwandelte Drei-PunkteWürfe ein wenig ab und rettete den Vorsprung letztlich auch ins Ziel.

Union-Trainer Georg Kremerskothen zeigte sich mit dem deutlich verbesserten Spiel zufrieden, verwies aber auch auf die sehr schwache Freiwurfquote von nur 30 Prozent. 16 Punkte wurden liegengelassen – mit einer besseren Trefferquote hätte Schwarz-Rot die Partie gewinnen können.

Am kommenden Sonntag wartet mit CSG Bulmke ein Team auf die Lüdinghauser Basketballer, das in der vergangenen Saison in der Oberliga noch deutlich vor den Union-Korbjägern lag. Hochball dieser Partie ist um 18 Uhr.

Union: Fe. Wentzel (13 Punkte), Regier (13), Schulze-Pals (9), Fl. Wentzel (7), Kremerskothen (6), Reutter (6), Weiss (4), Kroter (1), Bergmann, Ressmann.