Respekt vor Abenteuer im Pazifik

Dauerregen, kühle Temperaturen, Nässe – die Menschen im Münsterland haben es zurzeit nicht leicht mit dem Wetter. Besser haben es da zwei Lüdinghauser – Peter Weiß und Dirk Casimir haben am heutigen Mittwoch den Flieger bestiegen – Ziel ist das sonnige und warme Hawaii.

Haben sie es wirklich besser? Natürlich wollen die zwei Steverstädter auch ein paar Tage Urlaub auf der Inselkette im Südpazifik machen, gemeinsam mit ihren Frauen. Doch eigentlicher Anlass des Hawaii-Trips ist der Ironman am 12. Oktober (Samstag), die jährliche Weltmeisterschaft im Triathlon. Und die hat nun einmal wenig mit Urlaub zu tun: 3,8 Kilometer Schwimmen durch die Wellen des Pazifiks, 180 Kilometer mit dem Rennrad über den heißen Asphalt, ohne Schatten der glühenden Hitze ausgesetzt, und dann noch, man gönnt sich ja sonst nichts, 42 Kilometer in den Laufschuhen zum Ziel.

Weiß kennt das, er war schon drei Mal auf Hawaii dabei – 1998, 2008 und 2013. Für Casimir ist der Ironman im Pazifik eine Premiere. Gestandene Triathleten sind sie beide. Der 51-jährige Weiß hat seit 1987, mit einer fünfjährigen Pause zwischen 2001 und 2006, etwa 150 Wettbewerbe über verschiedene Distanzen bestritten. Der 49-jährige Casimir ist seit zwölf Jahren dabei, rund 100 Triathlons ist er seitdem geschwommen, geradelt und gelaufen.

„ In erster Linie will ich gesund ins Ziel kommen. In erster Linie will ich gesund ins Ziel kommen. “ Peter Weiß

Den Plan, diesmal zu zweit den weltweit berühmtesten Ausdauer-Dreikampf in Angriff zu nehmen, fassten die beiden bei einem gemeinsamen Urlaub in den Dolomiten. Weiß hatte sich gerade für seinen vierten Hawaii-Triathlon qualifiziert, beim Ironman im italienischen Cervia. Nun musste Casimir „nur“ noch nachziehen. Und machte das beim Ironman in Hamburg.

Das Abenteuer Hawaii flößt den Lüdinghausern keine Angst ein, eine Menge Respekt haben sie aber schon. „Auf Hawaii war ich nie richtig gut“, sagt Weiß. „1998 habe ich unter Übelkeit gelitten. 2008 war ich nicht gut trainiert. Und fünf Jahre später habe ich mir den Zeh gebrochen, als ich nach dem Schwimmen gegen eine Treppenstufe getreten bin.“ Doch Weiß biss auf die Zähne und finishte nach zehn Stunden und 20 Minuten – der besten seiner drei Zeiten.

Wie schnell er diesmal sein werde, sei ihm relativ egal. „In erster Linie will ich gesund ins Ziel kommen“, sagt Weiß. Sein Kumpel Casimir: „Ich möchte schon unter zehn Stunden bleiben – wenn das nicht klappt, ist es auch o.k.“

„ Ich weiß im Moment gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich weiß im Moment gar nicht, was da auf mich zukommt. “ Dirk Casimir

Feste Zielvorgaben machen könne man für den Hawaii-Ironman ohnehin nicht, sagt Weiß aus eigener Erfahrung. Denn außer den Konstanten – Temperaturen von 30 Grad im Schatten, eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit – gibt es eine große Unbekannte bei den äußeren Bedingungen; den Wind, der schon einmal sturmähnliche Geschwindigkeiten aufnehmen könne, oder – wenn die Sportler Glück haben – weniger ins Gewicht falle. Vor allem deshalb sagt Hawaii-Neuling Casimir: „Ich weiß im Moment gar nicht, was da auf mich zukommt.“ Da helfen auch die Tipps von Kumpel Weiß nur bedingt.

Doch egal, unter welchen Bedingungen und mit welchen Zeiten die beiden Lüdinghauser finishen: Nach Ironman und Urlaub wird sich Casimir mindestens ein Gläschen Sekt gönnen und mit seiner Frau und dem Ehepaar Weiß anstoßen. Auf seinen 50. Geburtstag – den wird Casimir auf dem Rückflug verbringen, hoch über den Wolken.