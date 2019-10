Dafür, dass Lucas Roters „nur“ dritter Kapitän des SC Union Lüdinghausen ist, hat der junge Mann in der laufenden Spielzeit schon ganz schön häufig die Binde getragen. Der etatmäßige Skipper der Schwarz-Roten, Sven Görlich, war des Öfteren angeschlagen, sein erster Vertreter Jonathan Krüger ist langzeitverletzt. Dabei ist es ja im Grunde unerheblich, ob Ro­ters ein zusätzliches Stückchen Stoff am Arm trägt oder nicht: Der 20-Jährige, der schon zu Jugendzeiten als Spielführer fungierte, marschiert eh immer vorneweg.

„Lucky“, wie sie ihn am Ring rufen, sei für die Schwarz-Roten ein echter Glücksfall, betont Co-Trainer Benedikt Vester . Kein Weg ist dem Dauerläufer im Mittelfeld zu weit, nicht einem Zweikampf geht Ro­ters aus dem Weg. Union-Feinfuß Sebastian Placzek vermag auch deshalb als Stratege zu glänzen, weil der junge Nebenmann für zwei schuftet.

Nebenleute wie Placzek oder Demir „ein Geschenk“

Ob es ihn nicht störe, dass es meist der Routinier ist, der die Lorbeeren erntet? „Überhaupt nicht. Neben so überragenden Zockern wie Sebo oder Mo Demir zu spielen, empfinde ich als Geschenk. Von beiden kann ich mir so viel abschauen. Und die Rollenverteilung auf der Doppelsechs ist ja nun mal so: Einer schirmt ab, der andere ist für die Spieleröffnung zuständig.“

Wobei der „Abschirmer“ laut Vester fußballerisch in seinem zweiten Seniorenjahr enorm zugelegt hat: „,Lucky‘ ist ein sehr intelligenter Spieler. Und er nimmt grundsätzlich an, was wir Trainer ihm vorgeben.“ Zu Roters’ Führungsqualitäten zählt auch, mal etwas lauter zu werden, wenn er das Gefühl habe, „dass nicht alle Vollgas geben“. Wobei die Hierarchien innerhalb des Teams eher flach seien: „Jeder redet mit jedem. Ist doch egal, wer bei uns das Wort führt – so lange am Ende drei Punkte rumkommen.“