Vor der ersten Partie an diesem Doppelspieltag am Samstag bei BW Wittorf wäre Michael Schnaase , Teammanager des SC Union Lüdinghausen , schon mit einem Zähler zufrieden gewesen. Am Ende wären es um ein Haar gar drei geworden. Mit 5:2 setzte sich der hiesige Badminton-Bundesligist im hohen Norden durch.

„Besser hätte es kaum laufen können“, freute sich Schnaase. Gut, die Dreisatzsiege von Yvonne Li über Manja Oldhaver und Nick Fransman über Sebastian Schöttler waren fest eingeplant. Dass aber Kai Schäfer das Top-Einzel gegen den starken Malaysier Chong Jee Han und Li/Eva Janssens das Damen-Doppel gegen Victoria Williams/Nina Vislova ebenfalls in drei Durchgängen gewinnen würden, damit sei schon weniger zu rechnen gewesen, so der Teamverantwortliche. Auch der 3:1-Erfolg von Schäfer/Roman Zirnwald über Pawel Pietryja/Vitaly Durkin war laut Schnaase alles andere als ein Selbstläufer.

Pechvogel Maas

Der Union-Pechvogel in Neumünster hieß Jelle Maas. Der Niederländer führte sowohl im Spitzendoppel mit Fransman als auch an der Seite von Janssens im Mixed mit 2:1-Sätzen, ehe Han/Bjarne Geiss und Durkin/Vislova beide Matches doch noch umbogen. Trotzdem ging Wittorf punktemäßig leer aus – „was in dieser engen Liga, in der am Ende womöglich jeder Zähler entscheidet, uns durchaus noch in die Karten spielen kann“, so Lüdinghausens Manager. Am heutigen Sonntag, 15 Uhr, steht für Union das Heimspiel gegen Rekordmeister 1. BV Mülheim an.