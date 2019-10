Mit einem 3:0-Auswärtssieg (25:23, 25:17, 33:31) beim neuen Schlusslicht GW Paderborn hat Union Lüdinghausen am Sonntagnachmittag die Punkte drei bis fünf und den zweiten Saisonsieg eingefahren. „Wir waren besser beim Aufschlag und konnten dadurch viel Druck aufbauen. Dazu haben wir viele Punkte mit dem Block gemacht und gut angegriffen“, analysierte Kapitänin Pia Fuchs. Erstmals mit auf dem Parkett: die neue Union-Libera Melanie Czubernat, früher unter anderem beim USC Münster und beim ASV Senden, die die verletzte Rebecca Angenendt ersetzt.

Im ersten Satz lagen die Lüdinghauserinnen von Beginn an in Führung und brachten diese am Ende, wenn auch knapp, über die Ziellinie. Den guten Lauf setzte die Sechs von Trainerin Danuta Brinkmann im zweiten Durchgang mit noch mehr Dominanz gegenüber Paderborn fort.

Der dritte Satz entwickelte sich zum Krimi. In der Verlängerung verbaselten die Gäste gleich drei Matchbälle mit verschlagenen Angaben und wehrten zwei Satzbälle der Paderbornerinnen ab. Am Ende aber behielten die Schwarz-Roten die Nerven und fuhren mit allen drei Punkten zurück ins Münsterland.

Union: Allzeit, Czubernat, A. Deilmann, K. Deilmann, Fuchs, Grössing, Kaiser, Nagel, Ruwe, Schwarz.