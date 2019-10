Der CSG Bulmke , freiwilliger Absteiger aus der Oberliga, unterlagen die Basketballer von Union Lüdinghausen mit 45:67 (29:34). Union trat stark ersatzgeschwächt an und bot nur sieben fitte Spieler auf. Dennoch fanden die Gastgeber rasch ins Spiel. Gute Punkteverteilungen und ein übersichtlicher Spielaufbau durch Philipp Regier sorgten in der ersten Halbzeit für ein ausgeglichenes Spiel. Auch verteidigte Lüdinghausen gut. So ging es mit nur fünf Zählern Rückstand in die Pause.

Nach dem Wechsel ein vollkommen anderes Bild: Bulmke stellte auf Zonenverteidigung um, womit die Unionisten überhaupt nicht zurechtkamen. Zahlreiche Ballverluste waren die Folge. Zudem ließen die Hausherren von den Außenpositionen die notwendigen Wurfaktionen vermissen. Sie versuchten stattdessen, immer wieder über die Center zu spielen, was gründlich misslang. Nur 16 Punkte in den Abschnitten drei und vier waren die Folge, so dass es am Ende doch noch eine ziemlich deutliche Niederlage wurde.

Für das Trainerteam um Georg Kremerskothen bleibt also viel Arbeit, um die Mannschaft in den Herbstferien aufzubauen – keine leichte Aufgabe, da sich der Kader mit dem geplanten Ausscheiden von Jakob Merkens (Auslandsaufenthalt) und Dennis Reutter (private Gründe) weiter verkleinert. Union: Kroter (1), Fl. Wentzel (6), Reutter (4), Weiss (1), Regier (14), H. Bücker (3) und Fe. Wentzel (16).