Nach dem 0:3 gegen Herten haben die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen fleißig Punkte gesammelt – zwei im zweiten Heimspiel gegen Geldern, dann drei bei GW Paderborn. Zwei Zähler weniger hat Aufsteiger VV Humann Essen auf dem Konto. Am Sonntag läuft er in der Sporthalle des Lüdinghauser Berufskollegs auf, erster Aufschlag ist um 17 Uhr. Union-Trainerin Danuta Brinkmann hat die Gäste aus dem Revier noch in bester schlechter Erinnerung.

Eine klare Niederlage zum Saisonstart, dann ein hart erkämpfter und ein klarer Sieg. Geben die ersten drei Spiele die momentane Entwicklung bei Union wieder?

Brinkmann: Ja, vor allem die jungen Spielerinnen werden immer besser. Wir sind auf jeden Fall schon besser eingespielt als zu Beginn der vergangenen Saison.

Bisher waren viele Spielerinnen oft angespannt, wenn sie in eigener Halle vor Freunden, Geschwistern und Eltern spielen mussten. Hat sich das inzwischen gelegt?

Brinkmann: Im ersten Spiel gegen Herten waren wir noch nervös, aber gegen Geldern lief es sehr gut. Da sind wir im Kopf schon ein großes Stück weiter.

Was ist am Sonntag von Aufsteiger Essen zu erwarten?

Brinkmann: Wir haben ja in der Abstiegsrelegation gegen Essen verloren, die Partie haben wir noch frisch in Erinnerung. Wir haben also noch eine Rechnung offen. Wir haben damals allerdings schlecht gespielt, und Humann hat taktisch gut mit Aufschlägen gearbeitet. Diesmal müssen wir selbst mit unseren Aufschlägen mehr Druck aufbauen und gut in der Annahme arbeiten.

Wie sieht es personell für Sonntag aus?

Brinkmann: Zuletzt ging die Grippewelle bei uns um, dazu beginnen die Ferien. Maren Schröder ist weiterhin krank, Melanie Czubernat und Marieke Schwarz sind im Urlaub. Dafür kommt aber erstmals Leonie Schepers zum Einsatz. Sie spielt diagonal, hat ein Jahr als Beachvolleyballerin in den USA hinter sich und hat vorher bei unserem Ligakonkurrenten Geldern gespielt.