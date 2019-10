An der Aufstellung habe es nicht gelegen, wie Teamsprecher Andreas Langehaneberg vorwegschickt. Ja, bei Tischtennis-NRW-Ligist Union Lüdinghausen fehlten mit Julian Ruprecht und Benjamin Jüdt wichtige Leute. Aber: „Die waren auch gegen Fröndenberg nicht dabei, trotzdem haben wir die Begegnung am vergangenen Spieltag gewonnen.“ Der DJK BW Avenwedde unterlagen die Steverstädter dagegen am Samstag mit 3:9 – laut Lange­haneberg in einer Mischung aus „blöd gelaufen“ und „bisschen Pech gehabt“.

Wobei Avenwedde „in den entscheidenden Momenten einfach auch besser war“, so der Lüdinghauser Routinier. Erster Knackpunkt sei das Doppel zwischen Timo Engemann /Thomas Weritz und Erik Stoppenbrink/Nico Westermann gewesen, das die Lüdinghauser in fünf Durchgängen verloren: „Da hatten wir eigentlich einen Sieg fest eingeplant.“ Gleiches galt für die Duelle im oberen Paarkreuz mit Avenweddes Nummer zwei Stoppenbrink, der sowohl Armin Wlosik (3:2) als auch – unerwartet deutlich – Engemann (3:0) bezwang. Langehaneberg selbst brachte, grippegeschwächt, eine 2:0-Führung gegen Westermann nicht ins Ziel.

Union: Engemann/Weritz 0:1, Wlosik/Langehanberg 0:1, Kiehl/Breukelmann 1:0, Wlosik 0:2, Engemann 0:2, Kiehl 1:1, Langeheberg 0:1, Weritz 1:0, Breukelmann 0:1.