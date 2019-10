Eckhardt Drees: Eine Legende im Sulky

In Seppenrade-Ondrup, unweit der B 474, gibt es zwei unscheinbare Naturbahnen, 1000 und 700 Meter lang, auf denen der 73-jährige Eckhardt Drees mehrfach täglich seinem Sport nachgeht. Er spannt eines seiner Pferde vor den Sulky, setzt sich hinein und dann geht es los. Dabei trainiert Drees nicht sich, sondern den Vierbeiner. Dieser wird ausgebildet als Traber, so wie der Seppenrader, der unweit der beiden Bahnen seinen Hof hat, schon unzählige Traber ausbildete.

Drees ist einer der bekanntesten Trabrennfahrer Deutschland, wenn er auch bei Weitem nicht mehr an so vielen Rennen teilnimmt wie früher. „6000, 7000“ habe er in seinem Leben absolviert, schätzt er selbst, rund 900 habe er gewonnen.

Angefangen hat alles in den 50er Jahren, in Everswinkel. Dort wuchs der in Münster geborene Drees gemeinsam mit Mutter und Schwester auf. Die Gaststätte, die Drees‘ Eltern betrieben hatten, war im Krieg ausgebombt worden, ebenso wie das Wohnhaus. Also zog die Familie nach Everswinkel, wo der Großvater eine Traberzucht betrieb. Diese prägte den kleinen Eckhardt und seine ältere Schwester Rita fürs Leben. „Wir sind mit den Pferden aufgewachsen, bei uns hat sich alles nur um sie gedreht“, erinnert sich der heutige Seppenrader. Zumal sein Onkel Erich Speckmann selbst erfolgreicher Traber und Trainer war.

Beide Kinder wurden den Virus nicht mehr los, wollten es auch gar nicht. Rita Drees wurde sogar noch erfolgreicher als ihr Bruder. „Über 2400 Rennen“ habe sie gewonnen, sagt dieser über die Schwester, wohl mehr als jeder andere weltweit. Heute lebt die 77-Jährige in Gronau-Epe.

Eckhardt Drees selbst saß als Zwölfjähriger erstmals im Sulky. Später erlebte er die ganz große Zeit des Trabrennsports in den 60er- bis 80er Jahren. Nicht nur als Fahrer, sondern auch im Vorstand des Vereins, der die Trabrennen in Gelsenkirchen organisierte. Rund 60 Renntage gab es jährlich auf dieser Bahn. Drees war nicht nur im Sulky, sondern auch als Fahrer einer der prominentesten und erfolgreichen Sportler. Er war ein guter Bekannter der selbst rennsportbegeisterten Sportmoderatoren Harry Valérien und Dieter Kürten, Addi Furler war ein guter Freund.

Doch die goldenen Zeiten sind längst Vergangenheit. „Unserem Sport geht es heute sehr schlecht“, sagt Drees. Das Aufkommen der Wettbüros und das Internet hätten die Besucherzahlen und damit die Zahl der Rennen nach unten getrieben.

1975 hatten Drees und seine Frau Erika den Hof in Seppenrade-Ondrup gekauft. 20 Jahre später war er einer der Mitbegründer der Trabrennbahnen auf dem Lüdinghauser Westfalenring. Knapp zehn Jahre war dieser Anziehungspunkt für Pferdesportbegeisterte, dann war Schluss. „3000 Zuschauer und mehr“ hätten die Rennen jedes Mal besucht, erinnert sich Drees, doch der Aufwand sei dem kleinen Organisationsteam auf Dauer zu groß gewesen.

Zur Ruhe gezogen hat er sich aber bis heute nicht. 15 Boxen hat er noch auf seinem Hof in Ondrup. Und mehrmals täglich holt er eines der Pferde heraus, fährt zu einer der nahe gelegenen Naturbahnen und setzt sich wie schon unzählige Male davor in den Sulky.