Michael Schnaase , Coach des Badminton-Bundesligisten Union Lüdinghausen , ist sich relativ sicher: „Wären wir an diesem Tag vollzählig gewesen, hätten wir das Spiel nicht verloren.“ Was angesichts der 2:5-Niederlage bei Serienmeister Bischmisheim im ersten Moment schräg klingen mag, beim Blick aufs Personal aber schon wieder Sinn macht: Gleich drei Stammkräfte standen den Steverstädtern im Saarland nicht zur Verfügung. Nick Fransman hatte sich bereits im Heimspiel gegen Mülheim eine Knieblessur zugezogen. Kai Schäfer war wohlbehalten vom Turnier in Dubai zurückgekehrt, seit Mittwoch jedoch zwickt der Rücken. Im Abschlusstraining am Freitag hatte sich schließlich auch noch Roman Zirnwald verletzt.

Drei Mann verletzt

So reisten die Unionisten mit dem letzten Aufgebot zum Tabellenführer – und machten ihre Sache „angesichts der Umstände sogar ganz ordentlich“, fand der Teammanager. Dass sein Sohn Christoph, der in Lüdinghausen eigentlich das Traineramt bekleidet, im zweiten Einzel gegen Matthias Deininger chancenlos sein würde, war eh klar. Auch die Niederlage von Hong Zhang gegen Daniel Nikolov dürfte keinen überrascht haben, der Chinese schlägt für gewöhnlich im Union-Oberliga-Team auf. Im zweiten Doppel stand Josche Zurwonne nach langer Verletzungspause Zhang zur Seite – dieses Match war ebenfalls schlicht nicht zu gewinnen.

Verlass war dagegen einmal mehr auf Yvonne Li. Die Deutsche Meisterin fertigte nicht nur DBV-Nachwuchshoffnung Stine Küspert im Eiltempo ab. Gemeinsam mit Linda Efler gewann die 21-Jährige auch das Damen-Doppel gegen Küspert und Olga Roj (früher Konon). Michael Schnaase war da gedanklich schon beim Heimspiel am kommenden Sonntag, 15 Uhr, gegen den TSV Trittau: „Ich hoffe, dass zumindest Kai und Roman bis dahin wieder fit sind.“