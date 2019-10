„Fabi“, wie Theresa Nabbefeld ihren elfjährigen Wallach Fabregas ruft, sei ein Pferd „mit starken Nerven“. Was man, zumindest in diesen Tagen, über seine Reiterin nur bedingt sagen kann. Doch, räumt die 17-Jährige ein, „ich bin schon ziemlich aufgeregt“. Und wer wollte es der jungen Frau aus der Bauerschaft Ermen, die für den RuF Elverter Heide startet, verdenken? Immerhin ist sie ab heute zum ersten Mal international im Einsatz – beim Drei-Sterne-Turnier im niederländischen Dressur-Mekka Exloo.

Dem Nationalkader gehört Nabbefeld (noch) nicht an. Weil die Entscheider sie aber auf dem Schirm haben – die Steverstädterin übt regelmäßig bei Nachwuchsbundestrainer Oliver Oelrich in Lengerich – und um ihr Talent wissen, durfte der Youngster trotzdem mit nach Holland. Am heutigen Donnerstag steht der Teamwettbewerb auf dem Programm, am Freitag und Sonntag folgen zwei Einzelprüfungen.

DM-Teilnahme 2017

Zwar kennen „Fabi“ und seine Reiterin die große Bühne ein Stück weit, 2017 nahm das Paar an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Aachen teil. „Aber da waren die Wettbewerbe auf L-Niveau.“ In Exloo bestreitet Nabbefeld – eine weitere Premiere – die M-Tour. Auch deshalb setzt sich die Lüdinghauserin nicht allzu sehr unter Druck. „Spaß haben“ wolle sie, „Erfahrungen sammeln“. Und, das Wichtigste, „dass ,Fabi‘ gesund zurückkehrt“. Vater Wolfgang und Bruder Franz begleiten die Berufsschülerin auf ihrer großen Reise. Auch Trainingspartnerin Lisa Breimann aus Olfen („mein Vorbild“) ist mit von der Partie.

Mit dem Turnier in den Niederlanden endet für Nabbefeld das Sportjahr. 2020 werde sie sich vorrangig um ihr neues Pferd Devalero kümmern. Der Wallach, neun Jahre, in Italien gezogen, und sie seien noch in der Phase des gegenseitigen Beschnupperns: „So was dauert seine Zeit.“ Dass Fabregas und Nabbefeld einander blind verstehen, sei ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Seit vier Jahren bilden Pferd und Reiterin eine Einheit.