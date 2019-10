Einen Punkt holten sich die A-Liga-Fußballer von Fortuna Seppenrade bei GW Nottuln 2. Keine Selbstverständlichkeit, denn bei den Gastgebern seien fünf Spieler aus der Nottulner Ersten (Westfalenliga) mit aufgelaufen, so Seppenrades Trainer Mahmoud Abdul-Latif nach dem 1:1 (0:0).

„Die Nottulner hatten mehr Ballbesitz, aber wir kamen dennoch zu unseren Chancen“, sagte der Coach der Schwarz-Gelben. So hätte Fortuna-Sturmspitze Finn Arns die Gäste in der 27. Minute in Führung bringen können, traf aber den Pfosten.

Nach torloser erster Halbzeit legten die Hausherren vor, als Timon Sprenger einen Pass von Aaron Schölling durch die Seppenrader Viererkette zur Nottulner Führung verwandelte. Über die konnten sich die Grün-Weißen jedoch nur acht Minuten freuen, dann veredelte Achim Wischnewski einen sehenswerten Spielzug über Max Ewers und Jannis Harder zum Ausgleich. Kurz vor dem Ende hätte Lukas Gudorf noch den Siegtreffer nachlegen können, unterlag aber Nottulns Keeper Jan Walter im Eins-gegen-Eins (89.). So bleiben Fortuna und GWN 2 als Siebter und Achter Nachbarn in der Tabelle.

Fortuna: Franke – Tüns (62. Mustapha), Holtermann, Autering, Thiering – Höning (81. Hülk), Wischnewski, Gudorf (90. Mohamedi), Ewers, Harder (87. Geisler) – Arns. Tore: 1:0 Sprenger (61.), 1:1 Wischnewski (71.). Beste Spieler: Arns, Gudorf, Holtermann, Ewers.