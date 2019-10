Unionist Kai Schäfer, in Runde eins mit einem Freilos bedacht, wird in Saarbrücken „in jedem Fall antreten“. Ob er dann sein Zweitrundenmatch gegen Rahul Bharadwaj (Indien) oder Niluka Karunaratne (Sri Lanka) aber tatsächlich bis zum Ende bestreite, sei aufgrund der anhaltenden Rückenprobleme fraglich. Teamkollegin Yvonne Li macht sich derweil noch keine Gedanken über ein mögliches Halbfinalduell mit der spanischen Olympiasiegerin Carolina Marín: „Wenn ich so schwach spiele wie am Sonntag in der Bundesliga, muss ich über jede Runde, die ich überstehe, froh sein“. Vierte Lüdinghauserin im Bunde ist Eva Janssens.