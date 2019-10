Ohne Markus Kemming, sagt André Bertelsbeck, würde beim VfL „gar nichts laufen“. Und da sie den Betreuer des Fußball-Landesligisten, der am Sonntag 50 wird, so schätzen, „wollen wir ihm zum Geburtstag logischerweise einen Sieg schenken“, so der VfL-Coach vor der Partie am Donnerstag, 20 Uhr, gegen den TuS Wiescherhöfen. Über den Staffelwechsler weiß Bertelsbeck, dass der gut umschalte sowie mit den Dorengel-Brüdern Eduard und Andrei zwei tolle Einzelkönner in seinen Reihen habe. Abwehrchef Patrick Reckmann ist verhindert, ansonsten sind die Sendener komplett.