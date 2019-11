Mahmoud-Abdul Latif stand am Sonntag, beim Spiel gegen Turo Darfeld, weit abseits des Geschehens. Wer den Coach kennt und weiß, wie sehr er für den Fußball im Allgemeinen und seinen Verein Fortuna Seppenrade im Besonderen brennt, der wird erahnen, wie es in ihm arbeitet, wenn er keinen direkten Zugriff aufs Geschehen hat. In einem schriftlichen Verfahren hatte das Kreissportgericht dem Trainer des hiesigen A-Ligisten eine vierwöchige Innenraumsperre auferlegt. Zudem ist eine Strafe von 150 Euro fällig.

Abdul-Latif soll in der Partie Anfang Oktober gegen Brukteria Rorup den Unparteiischen beleidigt haben. Was der Coach bestreitet, der sich ansonsten aber in der Sache nicht äußern mag. Das tut Helmut Nottenkämper: „Wir respektieren selbstverständlich das Urteil der Kammer.“ Gleichzeitig macht der Fortuna-Vize deutlich, dass der Klub den Coach nicht fallen lasse. Abdul-Latif sei ein „emotionaler Typ“, was ihn als Trainer ja auch auszeichne. Vor allem aber „ist Mahmoud ein feiner Mensch. Es hat schon seinen Grund, dass wir im nunmehr dritten Jahr vertrauensvoll mit ihm zusammenarbeiten. Daran ändert doch die Strafe nichts.“