Daniel Schürmann, sportlicher Leiter der Union-Senioren, verfolgt den Höhenflug der A-Jugendlichen mit großem Interesse. Der Grund: 14 Mann aus der U 19 erreichen am Saisonende das Seniorenalter. Schon jetzt würden die Talente regelmäßig bei den Erwachsenen mittrainieren, auch Kurzeinsätze beim hiesigen Bezirksligisten stünden zur Debatte. Weil aber nicht alle auf Anhieb den Sprung in die Erste schaffen werden, basteln die Lüdinghauser an einer schlagkräftigen Truppe, die in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga B an den Start gehen soll. „Da steckt viel Potenzial drin“, verspricht Schürmann. Allerdings sei die Trainerfrage noch nicht abschließend geklärt. Derzeit coacht Ingo Witschenbach interimsweise die Zweite, die am Saisonende, so der Plan, in eine U 23 umgewandelt wird. Safi Yildiz soll über die Saison hinaus die U 19 betreuen, Ludger Pickenäcker tritt wohl berufsbedingt kürzer. Stephan Strotmann bietet sich dagegen laut Schürmann als Teil des U 23-Trainergespanns an, „er kennt einige dieser Spieler seit der F-Jugend“. Auch für den Chefposten haben sie bei Union eine interne Lösung im Auge. Fix sei die Sache aber noch nicht. Wer Interesse daran hat, die künftige Zweite zu coachen, möge sich mit dem sportlichen Leiter in Verbindung setzen ( 01 70/4 31 63 91).