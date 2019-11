Referee wird 20 Kilometer mit dem Auto verfolgt

Die Gewalt gegen Schiedsrichter hat in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Der jüngste Vorfall – ein 22-jähriger Referee aus Hessen wurde in einer C-Liga-Partie von einem Spieler bewusstlos geschlagen – brachte das Thema wieder in die Öffentlichkeit. Auch im Fußballkreis Münster/Warendorf sind derlei Verfehlungen ein Thema. Hier drei Beispiele:

Vorfall eins: Ein Unparteiischer bekam von einem Spieler die Faust nach einer Entscheidung gegen den Betreffenden ins Gesicht.

Vorfall zwei: Nach einer Partie in Münster fuhr ein Schiedsrichter aus Warendorf mit dem Auto nach Hause und wurde von einem Spieler, der ihm auf dem Platz bereits gedroht hatte, über 20 Kilometer lang verfolgt. Er versteckte sich mit dem Pkw in einer Einfahrt.

V orfall drei: Per Telefon wurde ein Schiedsrichter bedroht – über mehr als eine Woche mehrfach täglich. Für den Unparteiischen war es eine psychisch mehr als nur belastende Situation.

„Die Kontaktaufnahme von Spielern zu Schiedsrichtern im persönlichen Bereich nimmt zu“, bestätigt der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses, Philipp Hagemann, „ob per Telefon oder in den sozialen Netzwerken.“ Dort würden die Männer an der Pfeife immer wieder angeschrieben und beleidigt.

„Wir sind sensibilisiert“, so Hagemann. Mit Kriminalkommissar Reinhard Zumdick – selbst lange als Fußballer und Trainer aktiv – wird im Bereich Gewaltprävention und Konfliktmanagement eine entsprechende Fortbildung für Referees erarbeitet, die noch in diesem Jahr beginnen soll.