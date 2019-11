So schnell kann’s gehen. Keine 24 Stunden nach dem ernüchternden 2:5 in Neuhausen triumphierte Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen mit demselben Ergebnis beim TSV Freystadt. „Gerade nach der Niederlage tags zuvor tut uns dieser Sieg richtig, richtig gut“, so Union-Teammanager Michael Schnaase nach dem Doppelspieltag. Das zeigt auch der Blick auf die Tabelle: Lüdinghausen ist, punktgleich mit dem Vierten Beuel, jetzt Fünfter – und der Vorsprung auf die beiden abstiegsrelevanten Ränge schon wieder um einiges komfortabler.

Alle drei Einzel an Union

Yvonne Li bewies mit ihren Erfolgen Nummer drei und vier an diesem Wochenende, wie unverzichtbar sie für die Steverstädter ist. Die Estin Kristin Kuuba, gegen die sie in der Vergangenheit auch schon verloren hatte, bezwang die 21-Jährige diesmal ziemlich deutlich. Kai Schäfer und Nick Fransman, beide zuletzt nicht bei allerbester Gesundheit, gewannen ihre Einzel ebenfalls in jeweils drei Durchgängen. „Gerade Nick wird dieser Erfolg viel Selbstvertrauen geben“, glaubt Schnaase.

Sogar die maximale Ausbeute von drei Punkten sei am Sonntagnachmittag möglich gewesen, berichtete der Teammanager. Denn sowohl Josche Zurwonne/Robert Blair (verloren das Spitzendoppel in fünf Sätzen) als auch Schäfer/Roman Zirnwald, die die ersten beiden Durchgänge mit 12:14 abgaben, schnupperten an einem weiteren Sieg.