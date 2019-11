Am Ende steht für Bezirksligist Union Lüdinghausen eine deftige 0:4-Pleite beim Tabellenvorletzten TuS Wüllen und damit die sechste Niederlage auf fremdem Platz in Folge. Dabei hatte sich das Spiel laut Union-Coach Tobias Tumbrink zunächst positiv entwickelt: „Zwischen der 5. und 35. Minute haben wir das Spiel in die Wüllener Hälfte verlagert und das 0:1 war überfällig“, so Tumbrink. Mit dem ersten TuS-Torschuss im Spiel traf stattdessen Michael Theuring zum 1:0 für die Hausherren.

Das Union-Debakel nimmt seinen Lauf

Kurz nach der Pause erhöhte Wüllen dann auf 2:0, ein Freistoß aus 25 Metern rutschte Union-Schlussmann Jakob Simm durch die Beine. Bei insgesamt drei Lattentreffern, unter anderem durch Sebastian Placzek und Sven Görlich , hätte Union die Partie durchaus wieder spannend gestalten können. Doch es fehlte die letzte Durchschlagskraft, auf der Gegenseite blieb Wüllen weiter eiskalt und erzielte in den letzten zehn Minuten zwei weitere Treffer.

„Wüllen schießt fünf Mal aufs Tor und macht vier Tore, bei uns fehlt der letzte Pass oder der letzte Weg“, nennt Tumbrink den Unterschied. Es sei wichtig, die guten Heimleistungen bald auch auswärts zu bestätigen.

Union: Simm – O. Demir (60. Roters), Voll, Placzek, Pächer (83. Martel) – Weimer (67. F. Hüser), Görlich, Grewe (77. Hellkuhl), N. Hüser – Camara, Husken. Tore : 1:0 M. Theuring (37.), 2:0 C. Theuring (50.), 3:0 Edel (82.), 4:0 Vortkamp (86.). Bester Spieler : Görlich.