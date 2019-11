Ihr Heimspiel gegen den ATV Haltern haben die Basketballer von Union Lüdinghausen trotz starker Leistung unglücklich mit 69:71 (36:40) verloren. Damit verharrt der hiesige Landesligist weiter im Tabellenkeller.

Union kam gut ins Spiel und lag von Beginn an in Führung. Immer wieder aber gelang es Haltern, mit Distanzwürfen die Partie ausgeglichen zu gestalten. Am Ende sollten es zwölf Dreier sein, die in den Lüdinghauser Korb fielen. Die Gastgeber agierten konsequent über die drei Center, die ihre Größenvorteile konsequent nutzten. Dank kluger Anspiele waren die Brettspieler am Ende für 46 von 69 Punkten verantwortlich.

Trotz der unterschiedlichen Spielweise konnte sich kein Team absetzen, es blieb spannend. Somit fiel die Entscheidung erst in der Schlussminute. Dem ATV glückten zwei Punkte, während Lüdinghausen sich einen Fehlwurf leistete. Nach einem notwendigen Union-Foul zwei Sekunden vor Schluss ging Haltern entscheidend in Führung – so stand unterm Strich die nächste Niederlage.

Dennoch war Trainer Georg Kremerskothen nicht unzufrieden: „Wir haben uns deutlich im Vergleich zur Vorwoche gesteigert. Auch die Freiwurfquote stimmte. Es war einfach Pech. Aber wir werden es nächste Woche wieder versuchen – und irgendwann gewinnen.“ Am kommenden Sonntag geht es nach Dorsten.

Union: Kroter (3), Bergmann, Ressmann, Fl. Wentzel (17), Schulze-Pals (16), L. Kremerskothen (8), Weiss (5), Regier (7), H. Bücker, Fe. Wentzel (13).