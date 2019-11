„Oh nein“, entfährt es Jil-Marielle Becks , als sie hört, dass die Vier-Sterne-Prüfung am Samstag beim „ German Masters “ in Stuttgart um 7.30 Uhr beginnt. Nicht, dass die junge Dressurreiterin eine Nachteule wäre. Aber um 5 Uhr aufstehen? „Knackig“, nennt die 22-Jährige das. Einflechten, Abreiten und Co. brauche halt seine Zeit.

Die Ottmarsbocholterin, die für den RV Lüdinghausen startet, muss am Wochenende deshalb zu einer so unchristlichen Zeit raus aus den Federn, weil die Startzeiten nach Weltrangliste vergeben werden. Zwar ist Becks – auch international – bereits hochdekoriert. Aber eben vor allem im U 25-Bereich und bei den Jungen Reitern. Also zählen Damon‘s Satelite NRW und sie zu den Ersten, die am Samstag den Grand Prix in Angriff nehmen. Ob ihrem elfjährigen Westfalen-Wallach das frühe Aufstehen etwas ausmache? „Nö“, lacht Becks, „der macht mittags sein Nickerchen, das passt“.

Versammelte Weltelite am Start

Entspannt ist Becks auch, wenn es um die sportlichen Ziele in den kommenden Tagen geht. Die komplette Weltelite sei in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle versammelt. Natürlich habe sie den Ehrgeiz, „dass wir uns als eines von zwölf Paaren für den Grand Prix Spécial am Schlusstag qualifizieren“. Ein Muss sei das angesichts der gewaltigen Konkurrenz aber nicht. Zuletzt, beim ebenfalls namhaft besetzten Agravis-Cup in Oldenburg, belegte das Duo die Plätze acht und fünf. Satelite sei gut gegangen, so die Reiterin, „aber die Richter waren schon ziemlich streng“.

Beim Piaff-Förderpreis-Finale sattelt Becks am Donnerstag und Freitag an gleicher Stelle Damon‘s Delorange. 2018 hatten Becks und Satelite den prestigeträchtigen Wettbewerb der besten Nachwuchsreiter im Land gewonnen. Obwohl sie erneut zum engeren Favoritenkreis zählen dürfte, hat sich die Ottmarsbocholterin „keine spezielle Platzierung“ vorgenommen. Zumal Delorange vor großer Kulisse in der Regel nervöser sei als ihr ein Jahr jüngerer Vollbruder. „Daher“, so die vielfache Europameisterin, „wird es auch meine Aufgabe sein, ihr im Viereck die nötige Sicherheit zu vermitteln.“