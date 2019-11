Auch wenn die Ergebnisse erst in den nächsten Wochen kommen: Tobias Tumbrink ist seit Freitag stolzer Inhaber der DFB-Jugend-Elite-Lizenz. Ob sie dem Coach des SC Union Lüdinghausen beim Trainerlehrgang in Kaiserau auch beigebracht haben, wie man Auswärtsspiele gewinnt? „Schön wär’s“, lacht Tumbrink gequält.

Den genauen Grund dafür, wieso die hiesigen Bezirksliga-Fußballer daheim so zuverlässig punkten, sich in der Fremde aber eine Rutsche nach der anderen abholen, kennt der Coach nicht. Er hat nur eine Ahnung: „Gerade unsere junge Offensive marschiert immer bis zur letzten Minute.“ Auch und gerade, wenn das Team mit 0:2 zurückliege – „und so fängst du dir in den Schlussminuten halt noch den dritten und den vierten Gegentreffer“. So seien zumindest das 0:5 in Gescher und das 1:4 bei Spitzenreiter Haltern 2 erklärbar. Beim 0:4 in Wüllen habe zudem das Match-Glück gefehlt (drei Mal Aluminium) – während der Gegner bemerkenswert effizient agierte.

Seit dem zweiten Spieltag (2:0 in Merfeld) haben die Schwarz-Roten auswärts nicht mehr gepunktet. Am Sonntag, 14.30 Uhr, geht’s zum FC Epe – eine gewachsene Combo, die mit dem oberligaerfahrenen Spielertrainer André Hippers (kam aus Stadtlohn) viel Qualität hinzubekommen habe, so Tumbrink. Bei Union fehlen die drei langzeitverletzten Abwehrrecken (Simon Homann, Mo Demir, Jonathan Krüger) ebenso wie der angeschlagene Omar Demir. Marius Grewe und Sören Hellkuhl sind privat verhindert, ins Tor kehrt Mirco Fabry zurück.