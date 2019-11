Das für Freitagabend vorgesehene Bezirksliga-Spiel zwischen Union Lüdinghausen und SuS Stadtlohn fällt aus. Die Stadtverwaltung hat den ehemaligen Tennenplatz (nun Rasen) am Westfalenring, auf dem die Partie unter Flutlicht hätte stattfinden sollen, nach dem Dauerregen der vergangenen Tage gesperrt. Wahrscheinlich, so Union-Trainer Tobias Tumbrink, wird das Spiel am Karnevalswochenende (Februar 2020) nachgeholt.